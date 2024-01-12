الامارات | «الأمن السيبراني» يحذّر من الاحتيال في العُملات المشفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، من أخطار الاحتيال في العُملات المشفرة، كونها تشكل تهديداً عابراً للحدود يتطلب يقظة من المتعاملين.

وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني، الدكتور محمد حمد الكويتي، إن «الاحتيال في العُملات المشفرة يتطلب يقظة من المتعاملين، كونها تشكل تهديداً عابراً للحدود من قبل المخترقين».

وأضاف أن «مخاطر هذه الأنشطة الاحتيالية تمتد إلى ما هو أبعد من الخسارة المالية، معرّضة الخصوصية الشخصية للخطر، وتهدد الثقة الأساسية التي يعتمد عليها سوق العُملات المشفرة». وأشار إلى أن «البيانات والدراسات التي صدرت حديثاً تسلط الضوء على هذه المخاطر والإجراءات التنظيمية، التي يتم اتخاذها في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الاحتيال في العُملات الرقمية وعواقبه». وأكد استمرار الجهود في تدعيم ركائز الأمن السيبراني، بما يسهم في تخفيف هذه المخاطر، وحماية النظام المالي من التهديدات الرقمية للعصر الحديث.

وطالب الدكتور محمد الكويتي، المستثمرين في العُملات المشفرة بتوخي الحذر من العروض الوهمية المبالغ فيها، خصوصاً تلك التي تبدو جيدة جداً لدرجة تثير الشك. وأوضح أن «الطرق الاحتيالية الشائعة في العُملات المشفرة، تشمل التصيد الاحتيالي عبر رسائل بريد إلكتروني، أو رسائل نصية مزيفة تهدف إلى خداع المستخدمين لإدخال معلومات شخصية أو مالية حساسة، إضافة إلى سرقة محافظ العُملات المشفرة، من خلال اختراق التطبيقات أو المواقع الإلكترونية أو الهندسة الاجتماعية». وأضاف أن «من طرق الاحتيال أيضاً تقديم وعود بأرباح مضمونة، من خلال تشغيل العُملات المشفرة، لكنهم في الواقع يسرقون أموالهم». وشدد الكويتي على أهمية اعتماد الممارسات الآمنة، موضحاً عدداً من التدابير التي يمكن للأفراد والشركات اتخاذها للحماية من الاحتيال في العُملات المشفرة، من أبرزها الحذر من العروض التي تبدو جيدة جداً لدرجة تثير الشك، واستخدم كلمات مرور قوية لكل حساب، وتمكين المصادقة الثنائية، والتعرف إلى الطرق الاحتيالية الشائعة، إضافة الى التحقق من شرعية أي منصّة أو شركة قبل الاستثمار فيها. يذكر أن بيانات شبكتي CoinPedia و PYMNTS، تشير إلى أنه تمت سرقة ما يقارب 2.38 مليار دولار على مدى 11 شهراً حتى نوفمبر 2023، ما يشكل تهديداً كبيراً لأمن الأصول الرقمية. وتُعدّ Ethereum الشبكة الأكثر استهدافاً في مجال العُملات المشفرة، حيث تعرّضت لما يقرب من 38% من إجمالي الهجمات السيبرانية.