الامارات | خالد بن محمد يعتمد إنشاء مدينة متخصِّصة لطب المرأة والطفل في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إنشاء مدينة طبية متخصِّصة ومتكاملة لطب المرأة والطفل، والتي ستضمُّ مدينة الشيخ خليفة الطبية بصفتها مركزاً للتميُّز في طب الأطفال، ومستشفى الكورنيش الجديد المتخصِّص في صحة المرأة والأطفال حديثي الولادة، ومستشفى لإعادة التأهيل، ومركزاً متخصِّصاً في الصحة النفسية للمرأة والطفل.

وأكَّد سموّ ولي عهد أبوظبي، أنَّ المدينة الطبية التي أعدّت خطتها دائرة الصحة بأبوظبي ومجموعة بيورهيلث القابضة، ستُمثل إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية المتميزة في أبوظبي، استناداً إلى البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارة، ما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية.

ووجَّه سموّه بمواصلة تطوير منشآت صحية متخصصة تلبي احتياجات أفراد المجتمع للرعاية الصحية بمعايير عالمية، ما يدعم المنظومة الصحية المتكاملة التي تُسهم في تلبية تطلُّعات الإمارة واستراتيجياتها الطموحة، إضافة إلى الاستمرار في تسخير الإمكانات البحثية والتكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.

واطَّلع سموّه على الخدمات المقدمة والجهود المبذولة، بما في ذلك خطة مدينة الشيخ خليفة الطبية لإنشاء مركز للتميُّز في طب الأطفال، حيث يهدف المركز إلى تطوير وتعزيز جودة وكفاءة خدمات طب الأطفال، التي يقدمها أكثر من 200 طبيب، وفق أفضل الممارسات العالمية للمرضى من دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء العالم، وتشمل الخدمات أكثر من 29 تخصُّصاً.

وأَقرَّ سموّه خطة نقل منشآت مستشفى الكورنيش إلى محيط مدينة الشيخ خليفة الطبية. وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 205 أسرَّة، و90 سرير أطفال، و15 جناحاً للولادة، ومن المقرَّر تشغيله في عام 2027.