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الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين الشيخ عبدالله آل حامد رئيساً للمكتب الوطني للإعلام

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين الشيخ عبدالله آل حامد رئيساً للمكتب الوطني للإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيساً للمكتب الوطني للإعلام بدرجة وزير.

وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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