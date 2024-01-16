الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين الشيخ عبدالله آل حامد رئيساً للمكتب الوطني للإعلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيساً للمكتب الوطني للإعلام بدرجة وزير.

وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.