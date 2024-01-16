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الامارات | منصور بن زايد: خالص الشكر والتقدير إلى الشيخ زايد بن حمدان لدوره في تعزيز المنظومة الإعلامية الوطنية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن خالص الشكر والتقدير إلى الشيخ زايد بن حمدان لدوره في تعزيز المنظومة الإعلامية الوطنية، وهو ما ظهر في إصدار قانون الإعلام في ظل قيادته للمكتب الوطني للإعلام، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة تشمل المستويين الاتحادي والمحلي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X" "تويتر" سابقاً: "خالص الشكر والتقدير إلى الشيخ زايد بن حمدان لدوره في تعزيز المنظومة الإعلامية الوطنية، وهو ما ظهر في إصدار قانون الإعلام في ظل قيادته للمكتب الوطني للإعلام، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة تشمل المستويين الاتحادي والمحلي، وتقديم سرد مؤثر خلال مؤتمر COP28..تمنياتنا له التوفيق والنجاح في مسيرته الجديدة رئيساً لمجلس إدارة «2 بوينت زيرو»..وكل التوفيق للشيخ عبدالله آل حامد لاستكمال مسيرة التطوير والإنجاز للقطاع الإعلامي في الدولة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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