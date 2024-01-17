مجموعة العمل الأوروبية الإماراتية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها الثاني عشر في بروكسل

ابوظبي - سيف اليزيد - عقدت مجموعة العمل الأوروبية الإماراتية لحقوق الإنسان اجتماعها الثاني عشر في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، حيث تم استعراض أهم المستجدات والجهود المبذولة وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات على صعيد دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أهمها حقوق العمالة، وحقوق المرأة، وحرية التعبير، وسيادة القانون، والحق في الصحة، والتكنولوجيا الرقمية وحقوق الإنسان، والتنسيق على مستوى أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ترأس وفد دولة الإمارات في الاجتماع عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية، إلى جانب مشاركة ممثلين من إدارة حقوق الإنسان في الوزارة، وسفارة الدولة في بروكسل ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بينما ترأست وفد الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع سعادة آنا ماريا باناجيوتاكوبولو، رئيسة شعبة شبه الجزيرة العربية والعراق في هيئة العمل الخارجي.

وأكدت عفراء الهاملي أن دولة الإمارات ترحب بمثل هذه الحوارات والمناقشات البناءة مع شركائها والتي تمثل فرصة لاستعراض جهود الدولة والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان والخطوات التي تتخذها الإمارات لتعزيزه، مشيرة إلى أن الدولة تواصل بناء الجسور من خلال الحوار والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في هذا الصدد.

من جهتها أشادت المجموعة بالتقدم المستمر الذي أحرزته دولة الإمارات في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالعمل المناخي والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي والسياسي، وفي تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان.