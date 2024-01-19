الامارات | اعتماد «اشتراطات أبوظبي» للعاملين في المهن الهندسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية، أخيراً، اشتراطات أبوظبي المهنية للعاملين في المهن الهندسية.

وتم تطوير الاشتراطات بناء على الطلب المقدم من قبل دائرة البلديات والنقل، من خلال مجموعة العمل التي ضمت خبراء من الجهات الحكومية المعنية والممثلة من دائرة البلديات والنقل، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وممثلين آخرين عن شركات القطاع الخاص، وذلك استناداً إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتهدف الاشتراطات، إلى تطوير امتحانات للمهندسين في التخصصات المستهدفة، وتأهيل الكوادر الهندسية بما يضمن التطوير المستمر للكفاءات الهندسية في الإمارة، علاوة على رفع مستوى جودة البناء في الإمارة، وتعزيز التنافسية العالمية في سوق العمل الهندسي والشركات العاملة في المجالات الهندسية.

وسيكون لتطبيق الاشتراطات الجديدة تأثير إيجابي في مشاريع البناء في الإمارة، حيث ستساعد على تعزيز معايير الجودة والسلامة، وتسهم في رفع مستوى المهارات والكفاءات لدى المهندسين، وتعزيز الثقة بالخدمات الهندسية المقدمة في الإمارة.

وتعتبر الوثائق الفنية أداة مهمة للارتقاء بجودة أعمال البناء في أبوظبي، وتعكس التزام المجلس تحقيق رؤيته في تمكين الإمارة من التميز العالمي.

وتعمل الجهات الحكومية والخاصة، بالتعاون والتنسيق مع المجلس، على تطوير المعايير الفنية والمهنية والحرفية في مختلف القطاعات، وضمان الجودة والمطابقة في جميع الأنشطة والصناعات.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات رئيس اللجنة الفنية الدائمة، المهندس بدر خميس الشميلي، إن مخرجات أعمال اللجنة، التي تضم 37 عضواً، يمثلون 25 جهة حكومية، تأتي تماشياً مع جهود المجلس في تحقيق رؤيته الهادفة إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة، والإسهام في تمكين أبوظبي من التميز عالمياً، مضيفاً أن المجلس يعمل بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص على تطوير المعايير الفنية والمهنية في مختلف القطاعات.

وأكد مدير إدارة التصنيف وقيد المهن في دائرة البلديات والنقل، المهندس يوسف الفهيم، أن اعتماد اشتراطات أبوظبي المهنية للعاملين في المهن الهندسية يأتي في إطار سعي الدائرة إلى تعزيز المعايير والممارسات المعتمدة في مجال الإنشاء والبناء التي تتماشى مع قيم الاستدامة ومعايير الأمن والسلامة في مشاريع التطوير العمراني، مشيراً إلى أن المشروع يندرج في إطار مواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التطوير العمراني في أبوظبي.