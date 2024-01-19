رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة، أعرب خلاله عن شكره وتقديره إلى سموه لنجاح جهود الوساطة التي بذلتها دولة الإمارات مؤخراً ونتج عنها إحدى أكبر عمليات تبادل للأسرى بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا منذ بداية الأزمة.

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما، إضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وعددٍ من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، موقف دولة الإمارات الداعي إلى الحوار لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، مشدداً سموه على حرص الدولة على دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

من جانبه، أعرب فخامة الرئيس الأوكراني عن جزيل شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى الشعب الأوكراني.