الامارات | «الإمارات للشركات الدفاعية» يستعرض القدرات التكنولوجية في «يومكس» و«سيمتكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك «مجلس الإمارات للشركات الدفاعية» في النسخة السادسة من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024، اللذين يقامان تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري.

وتأتي مشاركة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في إطار التزامه بتعزيز دوره كداعم رئيس لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، حيث تنعكس هذه الأهمية من خلال تخصيص جناح يضم عدداً من المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة، منها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى جانب مجموعة «ساب»، وشركتي «إلكترونيات الطيران الكندية» و«أفانت جارد»، لعرض أحدث المنتجات الدفاعية المبتكرة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية.

وقالت رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، منى أحمد الجابر: «يمثل وجود (مجلس الإمارات للشركات الدفاعية) في فعاليات (يومكس) و(سيمتكس) 2024 فرصة للتعريف بدور المجلس كحلقة وصل بين الشركات الدفاعية الوطنية والشركات الدولية التي تمتلك مقار لها في دولة الإمارات، واستقطاب الشركات والمؤسسات الراغبة في الانضمام تحت مظلة المجلس، وذلك بهدف تطوير قدرات الصناعة المحلية، والاستفادة من الخبرات لبناء قاعدة متكاملة لقطاع الصناعة الدفاعية والتكنولوجيا، وتعزيز فرص العمل والإنتاج المشترك».

وأضافت: «يشمل دور المجلس مهام تنظيم الجناح الوطني لدولة الإمارات، ومشاركاته الرسمية في مختلف المعارض الدولية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين جميع مكونات قطاع التصنيع الدفاعي، وذلك انطلاقاً من المسؤوليات الموكلة إلينا، وفي إطار حرصنا على إقامة الشراكات الاستراتيجية التي تدعم تحقيق الرؤى والأهداف الطموحة لدولة الإمارات».

. «يومكس» و«سيمتكس» يقامان في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري.