الامارات | سيف بن زايد: «يومكس» و«سيمتكس» يعززان ريادة الإمارات في الدفاع والأمن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات الدورة السادسة لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2024، اللذين يقامان خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري، بمشاركة 214 شركة من 35 دولة حول العالم.

حضر الافتتاح وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك فاضل المزروعي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، ووكيل وزارة الدفاع، مطر سالم الظاهري، ووكيل وزارة الداخلية، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، ورئيس اللجنة العليا المنظِّمة للمعرضين، اللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، حميد مطر الظاهري، وعدد كبير من ضباط وزارتي الدفاع والداخلية، ومن المسؤولين من القطاعات الحكومية والخاصة، ومن أعضاء السلك الدبلوماسي، وشخصيات رفيعة المستوى من رؤساء الوفود الدولية المشاركة في هذا الحدث.

وقام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بجولة تفقدية في أجنحة المعرضين، اطلع خلالها على أبرز الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، وتقنياتها المختلفة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، كالطائرات بدون طيار، والتطبيقات المستقلة، والروبوتات، والأنظمة متعددة الاستخدامات في المجالات الدفاعية، والمدنية، والتجارية، والطبية، إضافة إلى أحدث الابتكارات الجديدة في هذه الأنظمة، والأطر والمعايير الأخلاقية لاستخدامها في خدمة الإنسانية، ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، إن دولة الإمارات بفضل دعم قيادتها الرشيدة وتوجيهاتهم السديدة، تشهد تطوراً متنامياً ومستمراً في قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، وإن هذا الدعم اللامحدود والاهتمام الدائم بتنمية قدرات وكفاءات قواتنا المسلحة، يعكس عمق الحرص والرؤية الثاقبة لقيادتنا، ليتجلى هذا التوجه الاستراتيجي في معرضي «يومكس» و«سيمتكس» اللذين يجسدان روح الابتكار والتطور.

وأضاف سموه أن معرضي «يومكس» و«سيمتكس» يعززان مكانة الإمارات دولة رائدة في مجالات الدفاع والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يطرحانه من حلول مبتكرة تعزز ترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وتشهد الدورة الحالية من معرضي «يومكس» و«سيمتكس»، اللذين تنظمهما مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع، ومجموعة إيدج الشريك الاستراتيجي، نمواً استثنائياً من حيث المشاركة، إذ تشارك 214 شركة، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالدورة السابقة، كما تمثل تلك الشركات 35 دولة منها 11 دولة تشارك للمرة الأولى.