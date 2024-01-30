الامارات | رئيس الدولة يطلع على مبادرات المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية ومشاريعه المستقبلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم على دور المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية وأهم مبادراته ومشاريعه المستقبلية.

وتسلم سموه ــ خلال استقباله وفد المركز في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ نسخة ورقية للخريطة العامة لدولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية.



واستمع سموه من الوفد إلى شرح بشأن أهم مبادرات المركز منذ إنشائه ومنها "أطلس الاتحاد" الأول من نوعه على مستوى الدولة والذي يوفر قاعدة بيانات للمعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية الموثوقة التي تهدف إلى دعم مختلف القطاعات في الدولة خاصة التعليم والصحة والاقتصاد والبيئة وغيرها من القطاعات الحيوية بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة في الدولة .. إضافة إلى تسليطه الضوء على الإنجازات التي حققتها الإمارات وتاريخها وموروثها الحضاري.. إلى جانب "الفهرس الوطني للمعالم الجغرافية" الذي يحدد تعريفاً ورمزاً لكل معلم من المعالم الجغرافية المكانية المشتركة على المستوى الوطني وغيرهما من المبادرات والمشاريع.



وأكد سموه خلال اللقاء أهمية دور المركز في تعزيز خطط التنمية في الدولة من خلال ما يوفره من منظومة معلومات جغرافية أساسية وبيانات مكانية مفصلة بشأن مختلف مناطق الدولة .. إضافة إلى توحيده المعايير والمواصفات الخاصة بهذه المعلومات بالتعاون مع شركاء المركز الاستراتيجيين.

وأشار سموه إلى أن مخرجات المركز تسهم في دعم البحوث العلمية بشأن الجوانب الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية في دولة الإمارات وتمثل مرجعية رسمية لكل ما يتصل بالمعلومات الجغرافية المكانية لكل مناطق الدولة.



من جانبه أعرب الوفد الذي ضم سعادة الدكتور خليفة الرميثي رئيس مجلس إدارة المركز وحامد الكعبي مدير عام المركز..عن شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه القيادة الحكيمة للمركز لإنجاز مشاريعه ومبادراته الوطنية التي تخدم مختلف القطاعات في الدولة.

حضر اللقاء..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.