الامارات | رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمين عام الأمم المتحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها خاصة فيما يتعلق بدعم المبادرات الأممية وجهودها الإنسانية في مختلف مناطق العالم.

وتطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات في قطاع غزة وضرورة التحرك الدولي من أجل وقف إطلاق النار في القطاع لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة.. إلى جانب العمل على منع اتساع الصراع في المنطقة وإيجاد أفق للسلام القائم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي وخلق البيئة المناسبة لتعزيز التعاون في منطقة الشرق الأوسط لمصلحة تنمية شعوبها وازدهارها.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، حرص دولة الإمارات على تقديم كل ما من شأنه تعزيز الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في قطاع غزة من أجل التخفيف من معاناة سكانه وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وتستدعي التحرك الدولي الفاعل للتعامل معها والعمل على منع تفاقمها.

من جانبه أعرب أنطونيو غوتيريش عن تقديره لدعم دولة الإمارات الدور الإنساني للأمم المتحدة في غزة .

وأكد الجانبان أهمية دعم جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" ، والحاجة للعمل معاً خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.