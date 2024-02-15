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الامارات | شرطة دبي تضبط عربياً اعتدى على أسرة في منزلها

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محمد فودة - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط عربياً اعتدى على أسرة في منزلها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  

ألقت شرطة دبي  القبض على شخص من جنسية عربية، بعد اعتدائه على عائلة مقيمة من جنسية أجنبية في منزلهم، ما أسفر عن إصابة شخص من العائلة بإصابات متوسطة، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وضبطت شرطة دبي  المعتدي خلال أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة، وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات والتحقيق في دوافع ومسببات الحادث.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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