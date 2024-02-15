الامارات | شرطة دبي تضبط عربياً اعتدى على أسرة في منزلها

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط عربياً اعتدى على أسرة في منزلها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -
ألقت شرطة دبي القبض على شخص من جنسية عربية، بعد اعتدائه على عائلة مقيمة من جنسية أجنبية في منزلهم، ما أسفر عن إصابة شخص من العائلة بإصابات متوسطة، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.
وضبطت شرطة دبي المعتدي خلال أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة، وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات والتحقيق في دوافع ومسببات الحادث.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App