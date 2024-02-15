الامارات | شرطة دبي تضبط عربياً اعتدى على أسرة في منزلها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ألقت شرطة دبي القبض على شخص من جنسية عربية، بعد اعتدائه على عائلة مقيمة من جنسية أجنبية في منزلهم، ما أسفر عن إصابة شخص من العائلة بإصابات متوسطة، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وضبطت شرطة دبي المعتدي خلال أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة، وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات والتحقيق في دوافع ومسببات الحادث.