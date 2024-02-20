مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج «قيم الجيل الباني»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعلنت مدارس الإمارات الوطنية، إطلاق برنامج «قيم الجيل الباني» الذي يركز على المكتسبات الوطنية الحضارية، والقيم والسمات التي تتمتع بها الشخصية الإماراتية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون حتى أصبحت الإمارات واحدة من أفضل دول العالم في العديد من القطاعات والمجالات المميزة. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية المدارس الهادفة إلى تعزيز القيم الوطنية الأصيلة في نفوس النشء، واعتزازاً بالقيم الراسخة التي قامت عليها الدولة. ويسعى البرنامج إلى استقطاب نحو 13 ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف فروع مدارس الإمارات الوطنية في مجمعات كل من مدينة أبوظبي، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة العين، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، لتعزيز المبادئ والقيم التربوية الراسخة، وبناء جيل يواكب التقدم والتطور الذي تشهده الدولة، مع معرفته بالأسس والمبادئ الأصيلة التي قامت عليها، والتي رسخت الهوية الوطنية دعامة أساسية لمسيرة النهضة الحضارية في الدولة. وقال الدكتور شاون ديلي، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية: «نحرص من خلال إطلاق هذا البرنامج المميز على تعزيز المشاركة الفاعلة للطلبة، وممارسة سلوكيات المواطنة الصالحة ضمن بيئة تفاعليه ديناميكية، تركز على الهوية الوطنية الأصيلة لشعب دولة الإمارات، وتنفذ بشكل موحد وثابت، سنوياً، في جميع مدارس الإمارات الوطنية، مع مشاركة فعالة ومؤثرة من قبل أولياء الأمور».

ولفت إلى أن هذا التعاون جاء مع عدد من المؤسسات الوطنية، لا سيما الأرشيف والمكتبة الوطنية، وذلك لغايات تعزيز مفهوم الهوية الوطنية بأسلوب مشوق للطلبة، عبر إطلاق العديد من الفعاليات والمسابقات المميزة، ومنها مسابقة «شاعر المستقبل»، ومسابقة «بطل اليولة»، ومحاضرات وحملات توعية متنوعة موجهة لمختلف الفئات استفاد منها حتى الآن نحو 430 ألف شخص من مختلف الفئات العمرية، فضلاً عن ترجمة 10 قصص تتحدث عن التراث الإماراتي من العربية إلى لغات عالمية، وغيرها الكثير.

وتحرص مدارس الإمارات الوطنية التي افتتحت أبوابها عام 2002 على رفد طلابها ببرامج تعليمية تسهم في تنمية وتطوير شخصياتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وإعدادهم ليكونوا قادة للمُستقبل، معتمدة على مناهج وزارة التربية والتعليم في الدولة، فضلاً عن حصدها العديد من الجوائز التربوية المميزة على مستوى دولة الإمارات والوطن العربي، ومن أبرزها «جائزة خليفة التربوية» في فئة الأداء التعليمي المؤسَّسي.