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الامارات | تزامنا مع احتفالات "حق الليلة".. بلدية الشارقة تنفذ حملات تفتيشية على منافذ بيع المواد الغذائية

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مينا غالي- الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة، أنه حفاظا على سلامة أفراد المجتمع، وتزامنا مع احتفالات حق الليلة، نظم قسم الرقابة الغذائية ببلدية مدينة الشارقة، حملات تفتيشية على منافذ بيع المواد الغذائية، لاسيما محال بيع الحلويات والمكسرات التي تشهد إقبالا كبيرا في هذه الفترة.

وأوضحت البلدية، أن الهدف من تلك الحملات التفتيشية التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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