الامارات | إلزام سائقي الـ «سكوتر» في عجمان تركيب الأنوار وارتداء الخوذة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان حملة مرورية تحت شعار «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية (السكوتر)»، تتضمن إلزام استخدام الدراجات الكهربائية (السكوتر) في المسارات المخصصة لها، وإلزامية ارتداء الخوذة لسائقيها، وعدم استخدام السماعات الثنائية أثناء القيادة، وعدم استخدام أو ترك السكوتر الكهربائي بصورة تشكل إعاقة لحركة المركبات أو المشاة.

وتهدف الحملة إلى توفير بيئة مرورية آمنة لدى مستخدمي الدراجات الكهربائية، من خلال توعيتهم بضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات.

وقال نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، المقدم راشد خليفة بن هندي، إن إطلاق الحملة جاء دعماً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجية، المتمثل في خلق بيئة مرورية آمنة لدى مستخدمي الدراجات الكهربائية، عبر إطلاق المبادرات والحملات المرورية، التي تستهدف توجيه رسائل توعية لمستخدمي الدراجات الكهربائية، لضمان سلامتهم على الطرقات، وحثهم على التزام تطبيق قوانين السير والمرور الخاصة بقيادة مثل هذه الدراجات.

وأضاف، أن الحملة تدعو إلى استخدام الدراجات الكهربائية (السكوتر) في المسارات المخصصة لها، مع إلزامية ارتداء الخوذة، وعدم استخدام السماعات الثنائية أثناء القيادة، وعدم استخدام أو ترك السكوتر الكهربائي بصورة تشكل إعاقة لحركة المركبات أو المشاة. وأوضح أن الحملة توعّي مستخدمي السكوتر الكهربائي، بترك مسافة أمان كافية بينها وبين الدراجات الأخرى والمشاة، وتجنب القيادة بصورة تشكل خطراً على الجمهور أو المستخدمين الآخرين، وتركيب الأنوار الأمامية والخلفية ليلاً، والتزام تعليمات السلامة واشتراطات الوقاية، واللوائح التنظيمية لمثل هذه المركبات في إمارات الدولة.