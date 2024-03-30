خالد بن محمد بن زايد: «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة وطنية ملهمة لمواصلة التكافل والتآخي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بـ«يوم زايد للعمل الإنساني» في الـ19 من شهر رمضان المبارك من كل عام، هو مناسبة وطنية ملهمة لمواصلة نهج التكافل والتآخي الإنساني الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. وأضاف سموه في كلمة له بهذه المناسبة: «ستبقى هذه المسيرة المباركة، مجسدة لكل معاني الإحسان والرخاء والاستقرار، ومصدر إلهام لكل محبي الخير والسلام في العالم».