حميد النعيمي وحمد الشرقي يواصلان استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان، الفجيرة (وام)

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، استقبال المهنئين بشهر رمضان الفضيل مساء أمس، في قصر الزاهر.

وتلقى سموهما التهاني من معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، ووفد المصرف، ومن كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، الذين أعربوا عن خالص أمنياتهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والشيخ سالم بن سلطان القاسمي، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبالات، الشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبَّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبالات، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.