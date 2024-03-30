ذياب بن محمد بن زايد: قيم الخير إرث الوالد المؤسس

ابوظبي - سيف اليزيد - ‏أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أن إرث الوالد المؤسس يؤكد قيم الخير والعطاء لدولة الإمارات، ودعم البرامج الإنسانية في جميع أنحاء العالم بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سموه: «في يوم زايد للعمل الإنساني، نستذكر مسيرة العطاء للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونستلهم من سيرته لنواصل العمل في مد يد العون لكل إنسان في مختلف بقاع الأرض، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال مبادرات إنسانية حول العالم».