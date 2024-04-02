«تحالف قطاعات تريندز» يُطلق قياس قبول جماعة «الإخوان» حول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلق «تحالف قطاعات تريندز» في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، قياس قبول جماعة الإخوان المسلمين حول العالم، والذي يحلل نظرة رواد منصات التواصل الاجتماعي إلى جماعة الإخوان، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023، كما يرصد القياس كل ما كتب حول جماعة الإخوان المسلمين، بهدف بناء قياس حول شعبيتها، إلى جانب قياس توجهات الرأي العام العالمي تجاه الجماعة.

ويحلل القياس محتوى 1.67 مليون تغريدة ومنشور ورد نُشرت حول جماعة الإخوان طوال العام الماضي 2023، حيث نشر هذه التدوينات 26.6 ألف مستخدم، بمتوسط نشر يومي بلغ 4.56 ألف تدوينة، وبلغت نتائج القياس العام تجاه الإخوان 46، أي أنه يمثل توجهاً محايداً أقرب إلى السلبي.

«أكتوبر» الأكثر تفاعلاً

توصل القياس إلى أن شهر أكتوبر 2023 يعتبر الشهر الأكثر تفاعلاً حول جماعة الإخوان المسلمين، ويعود ذلك لأحداث غزة وارتباط الجماعة بحركة حماس، كما أن يوم 18 أكتوبر 2023 كان اليوم الأكثر تداولاً لأنباء حول جماعة الإخوان بواقع 88912 مرة.

وكشف «قياس قبول جماعة الإخوان المسلمين حول العالم» عن أن فرنسا هي الدولة الأكثر تداولاً لتغريدات تتعلق بجماعة الإخوان خلال عام 2023، وذلك بواقع 240 ألف تغريدة وإعادة تغريد، كما أن النسبة الغالبة من التفاعلات جاءت من المغردين ذوي الترتيب المتوسط على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة بلغت 61.4%، مقابل نسبة 12.4% لذوي الترتيب المرتفع، فيما جاءت النسبة الغالبة من التفاعلات من قِبل الذكور بنسبة 62.8%، بينما كانت النسبة الأكبر من التفاعلات ممن يبلغون أكثر من 44 عاماً، وشكلوا ما نسبته 63.4%.

توجهات الرأي العالمي

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن «قياس قبول جماعة الإخوان المسلمين حول العالم» يهدف إلى التعرف على توجهات الرأي العام العالمي من خلال الفضاء الإلكتروني تجاه جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب كشف الحملات التي تقودها الجماعة حول العالم، فضلاً عن معرفة أكثر المناطق نشاطاً للجماعة ودفاعاً عن توجهاتها وأيديولوجيتها.

وذكر العلي أن نتائج القياس، الذي استمر طوال العام الماضي 2023، توصلت إلى أن الاهتمام الأكبر من التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي كان حول جماعة الإخوان في فرنسا، تلاها الحديث عن العلاقة بين الجماعة وحركة حماس، ثم وضع الإخوان في أوروبا، مضيفاً أن التوجه المناهض لجماعة الإخوان غلب بوضوح وقوة على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 81.8%، وجاءت فرنسا كأكثر الدول المناهضة لجماعة الإخوان، في حين كانت باكستان الأكثر دعماً للجماعة بين دول العالم.