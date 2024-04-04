الامارات | «تعاونية الاتحاد» تدعم «محمد بن راشد للإسكان» بمليون درهم وبطاقات شرائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، توقيعها اتفاقية مع تعاونية الاتحاد، في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتحقيق التكامل الاجتماعي، ودعم الفئات ذات الدخل المحدود.

وتهدف الاتفاقية، التي تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى دعم مشروعات المؤسسة الاستثمارية وبرامج الرعاية الإنسانية والاجتماعية، ومن ضمنها الحالات الإسكانية من ذوي الدخل المحدود في الإمارة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم تعاونية الاتحاد تقديم دعم مالي يصل إلى مليون درهم إماراتي، إضافة إلى بطاقات شرائية بقيمة 500 ألف درهم، وذلك لمساعدة الأسر المتعثرة والمستفيدة من خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. ويأتي هذا الدعم في إطار التزام الطرفين لتوطيد العلاقات، ودعم التعاون والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة التي لها تأثير إيجابي وملموس في حياة المستفيدين.

وأكد مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد حسن الشحي، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف دعم جهود المؤسسة لتوفير سكن كريم للأسر المستحقة، معبراً عن تقديره لتعاونية الاتحاد، لإسهامها القيّم ودورها الفعّال في تحقيق الاستقرار والرفاهية للمستفيدين.

وقال: «نؤمن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأهمية الشراكات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على مجتمعنا، خاصة على الأسر ذات الدخل المحدود والمستفيدين من برامجنا الإسكانية، وتعدّ هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للجميع، وتؤكد روح التعاون والمسؤولية التي تجمع بين مختلف القطاعات في دولتنا الحبيبة».

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد أحمد الهاشمي، عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنها تعكس التزام تعاونية الاتحاد دعم المبادرات التي تخدم المجتمع، وتسهم في تحسين جودة الحياة للأفراد والأسر في دبي.

وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من سلسلة مبادرات يتم تنفيذها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز العمل الإنساني، والإسهام في بناء مجتمع متماسك وداعم لأفراده.

وتضاف الاتفاقية الجديدة إلى سجلّ إنجازات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

ويمكن الاطلاع على خدمات المؤسسة عبر زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت: (www.mbrhe.gov.ae).



• 500 ألف درهم قيمة البطاقات الشرائية التي ستقدمها «تعاونية الاتحاد».

• الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية تقديم الدعم الاجتماعي للفئات المستفيدة من خدمات المؤسسة في دبي.

محمد الشحي:

• نولي أهمية كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص، بهدف دعم جهود المؤسسة لتوفير سكن كريم للأسر المستحقة.

محمد الهاشمي:

• الاتفاقية تعكس التزام «تعاونية الاتحاد» بدعم المبادرات الهادفة لخدمة المجتمع والإسهام في تحسين جودة الحياة.