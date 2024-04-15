الامارات | تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد في الشارقة يومي الثلاثاء والأربعاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد لدى المدارس الخاصة بالإمارة، مع إيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية التي يُشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء نظراً لتأثير الحالة الجوية التي تشهدها الدولة.

ويأتي القرار حفاظاً على السلامة العامة في ظل رفع حالة التأهب والجاهزية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية مع استمرار مراقبة تطوراتها، ومواصلة الإجراءات الكفيلة بتقديم الخدمات الحيوية.

وأهاب الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة بأهمية توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات خلال هطول الأمطار وتقلبات الطقس، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع الأمطار، وتحذير الجمهور من خطورة الاقتراب من الأودية والجبال وارتياد البحر.