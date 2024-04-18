الامارات | قرقاش: الإمارات تخرج كعادتها أكثر قوة وصلابة بعد كل ظرف استثنائي لتبقى مسيرتها التنموية شامخة على الدوام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، استعادة الإمارات تألقها ونشاطها بكل حيوية في مناحي الحياة كافة بعد العاصفة التاريخيّة غير المسبوقة.

وقال قرقاش في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي«إكس»: «بعد عاصفة تاريخيّة غير مسبوقة تستعيد الإمارات تألقها ونشاطها بكل حيوية في كافة مناحي الحياة».

وأضاف قرقاش: «‏ظروف مناخية استثنائية نتعلم منها الكثير وكعادتنا نخرج أكثر قوة وصلابة لتبقى مسيرتنا التنموية شامخة على الدوام».

‏وختم قرقاش: «حفظ الله الإمارات قيادة وشعباً ومقيمين من كل مكروه وأدامها واحة أمن وأمان».