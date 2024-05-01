الامارات | منصور بن زايد يستقبل وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، معالي مهرداد بذرباش، وزير الطرق وإعمار المدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يزور الدولة لحضور اجتماعات اللجنة الاقتصادية الإماراتية - الإيرانية المشتركة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن في أبوظبي، علاقات التعاون، وخاصة تعزيز التجارة البينية بين البلدين.