الامارات | مستشفى دبي ينجح باستئصال أكبر ورم في الغدة الكظرية على مستوى العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق من الجراحين ضمن الفريق الطبي في «مستشفى دبي» التابع لـ«دبي الصحية»، في إجراء عملية استئصال لأكبر ورم في الغدة الكظرية على مستوى العالم لمريضة في العقد السادس من عمرها، وذلك في إنجاز طبي، يعكس مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً في مجال تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وتطور الخدمات الطبية المتميّزة في المستشفى متعدد التخصصات في مجال الجراحة، ويجسّد التزام «دبي الصحية» بشعار «المريض أولاً».

وجرت العملية بعد تحويل مريضة تبلغ من العمر (69 عاماً) كانت تعاني صعوبات في المشي والتنفس إلى وحدة الطوارئ في «مستشفى دبي»، بعد اكتشاف وجود كتلة ضخمة في البطن أثناء الفحص، وهو ما استدعى توفير الرعاية الصحية الأولية لها على الفور، ومن ثم إجراء العملية الجراحية اللازمة لاستئصال هذه الكتلة من قبل فريق طبي متعدد التخصصات، ضم خبراء متخصصين في جراحة المسالك البولية، والأورام، والأشعة التداخلية، إلى جانب جراحين متخصصين في الأوعية الدموية والجراحة العامة وخبراء التخدير.

وبناء على المسار الذي وضعه الفريق الطبي في مستشفى دبي، استغرقت العملية الجراحية نحو أربع ساعات، وأسفرت عن استئصال ورم كبير وصل حجمه إلى «27 سم × 26 سم»، وبلغ وزنه 9.435 كيلوغرامات.

وقال استشاري المسالك البولية في مستشفى دبي، الدكتور فاريبورز باقري، الذي أشرف على الجراحة، إن العملية شهدت تعقيدات ومخاطر تترتب على مثل هذا النوع من العمليات الجراحية، وإن التدخل الجراحي شكل تحدياً أساسياً للفريق الطبي، بسبب حجم الورم وضغطه على محيطه الحيوي، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن عدم إجراء العملية سيعرّض حياة المريضة لخطر أكبر.

وأضاف: «يعود نجاح العملية وتحقيق هذا الإنجاز إلى الجهود المشتركة التي بذلها الفريقان الطبي والجراحي، وسعداء باستجابة المريضة للعلاج وتعافيها».

من جانبها، أشادت الدكتورة مريم الرئيسي، المديرة التنفيذية لمستشفى دبي، بالجهود التي بذلها الفريق المتعدد التخصصات في اتخاذ قرار المضي قدماً في إجراء الجراحة.

وقالت: «بعد دراسة متأنية وتعاون بين خبرائنا الطبيين والجراحين، تم الاتفاق على إجراء هذه العملية المعقدة التي تكللت ولله الحمد بالنجاح».

وأضافت: «يُعدُّ نجاح هذه العملية دليلاً على كفاءة الطاقم الطبي في مستشفى دبي في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع التزام دبي الصحية بتحقيق شعار (المريض أولاً) كما أن هذا الإنجاز يدعم جهودنا في مواصلة البناء على النجاحات نحو تطوير وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى».