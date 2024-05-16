«برجيل القابضة» تتميّز في جائزة «نافس»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

فازت برجيل القابضة بثلاث جوائز مرموقة خلال الدورة الثانية لجائزة «نافس»، وذلك في خطوة مهمة ضمن رعاية المواهب الإماراتية في قطاع الرعاية الصحية، وتعكس هذه الجوائز الجهود المتضافرة التي تبذلها مجموعة الرعاية الصحية لتعزيز مشاركة المواطنين الإماراتيين في القوى العاملة في هذا المجال.

وتهدف جائزة «نافس» التي تم إطلاقها ضمن أجندة «مشاريع الخمسين» إلى تعزيز تنافسية الموارد البشرية الإماراتية وتمكينها من شغل وظائف في القطاع الخاص، وتم إطلاق الجائزة تحت رعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس تنافسية المواهب الإماراتية.

تمكين الإماراتيين

وتميزت «برجيل القابضة» بحصولها على ثلاث جوائز، مما يؤكد التزام المجموعة الثابت بتمكين الإماراتيين وخلق سبل للتقدم الوظيفي في قطاع الرعاية الصحية، وفازت برجيل بجائزة فئة الكيانات كبيرة الحجم، وتسلمها خلال الحفل الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة «برجيل القابضة»، وعن فئة الأفراد حصل البروفيسور حميد الشامسي، مدير خدمات الأورام في برجيل القابضة، والدكتورة مريم السويدي، استشارية الأمراض الجلدية، في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد، جزيرة الريم، على المركز الأول.

وحصلت عائشة المهري، نائب الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية، وناصر الريامي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة برجيل القابضة، وسارة الكثيري، اختصاصية التغذية في مدينة برجيل الطبية، على شهادات تقدير.

وتعليقاً على هذا الإنجاز قال الدكتور شمشير فاياليل: «يشرفنا أن نحصل على هذه الجوائز المرموقة، التي تؤكد التزامنا برعاية الخبرات المحلية وتمكين الإماراتيين في القطاع الخاص. وقد شهدنا طفرة ملحوظة في عدد المهنيين الإماراتيين عبر الإدارات المتنوعة والمستويات الهرمية داخل مجموعة برجيل القابضة، حيث يعمل مئات المواطنين الإماراتيين في صفوف القوى العاملة لدينا، وتؤكد هذا الزيادة في أعداد المواطنين على التزامنا بتعزيز قدرات المواهب المحلية وتسهيل سبل التقدم الوظيفي لهم في قطاع الرعاية الصحية».

تفاني

قال البروفيسور حميد الشامسي: «إننا فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة، التي تعكس التفاني والعمل الجاد الذي يبذله فريقنا في برجيل القابضة، ونعرب عن امتناننا للقيادة الرشيدة، التي يلهمنا دعمها وتوجيهاتها المستمرة لأن نمضي بخطوات ثابته نحو النجاح، إننا نسعى كإماراتيين إلى المساهمة بكل إخلاص في تحقيق الرؤية الطموحة التي حددها قادتنا حرصاً على تعزيز ازدهار الوطن ورفعته».