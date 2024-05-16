«تريندز» يصدر «فرنسا تواجه الإخوان المسلمين»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أصدر «تريندز للبحوث والاستشارات» النسخة العربية من دراسة بعنوان «فرنسا تواجه الإخوان المسلمين: تحقيق طال انتظاره»، تتناول التحقيق الحكومي الفرنسي حول جماعة «الإخوان المسلمين»، وتُسلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الجماعة على المجتمع الفرنسي.

وتُشير الدراسة التي أعدتها عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور نتالي جوليه إلى أن قرار الحكومة الفرنسية بفتح تحقيق حول جماعة «الإخوان المسلمين» يأتي وسط مخاوف متزايدة من تزايد النشاطات المعادية للسامية والضعف الملحوظ لمبادئ الجمهورية في المجتمع الفرنسي.

وتُشير الدراسة إلى أن جماعة «الإخوان المسلمين» تُمثل تهديداً خطيراً للقيم الأساسية للجمهورية الفرنسية، بما في ذلك العلمانية والتماسك الاجتماعي.

وتُؤكد الدراسة أن الحكومة الفرنسية تُولِي أهمية كبيرة للتحقيق، وأنها تُكلف خبراء ذوي خبرة في هذا المجال لإجرائه.

وتكشف الدراسة عن شبكات جماعة «الإخوان المسلمين» المالية وتفكيكها، وضمان التعاون مع الشركاء الأوروبيين، والمراقبة الدقيقة لنشاطات جمع التبرعات.

وتُشدد الدراسة على ضرورة التوعية بمخاطر جماعة «الإخوان المسلمين»، وتُشير إلى أن شبكات الجماعة تمثل تهديداً لفرنسا وأوروبا.

وتُؤكد الدراسة أن التحقيق الحكومي الفرنسي يهدف في نهاية المطاف إلى إعطاء الأولوية لمكافحة التوجهات الانفصالية وحماية الجمهورية الفرنسية، كما تشدد في الوقت نفسه على أن الحكومة الفرنسية ملتزمة بدعم حرية العبادة لجميع الأديان، وأن التركيز هو على حماية المجتمع ممن يمثلون تهديداً للأمن الوطني.