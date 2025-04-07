الامارات | الطالبة أسماء نوبندي تمثّل الإمارات في «كان ليونز الدولي للإبداع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إنجاز إبداعي جديد يضاف إلى سجل الشباب الإماراتي الطموح، تم اختيار الطالبة الإماراتية، أسماء نوبندي، من الجامعة الأميركية في دبي، لتمثيل دولة الإمارات ضمن أكاديمية روجر هاتشويل التابعة لمهرجان «كان ليونز الدولي للإبداع 2025»، الذي يُقام بمدينة كان الفرنسية في يونيو المقبل.

وعبّرت نوبندي لـ«الإمارات اليوم» عن فخرها العميق بهذا التمثيل الدولي الذي يعد محطة مفصلية في مسيرتها المهنية، وفرصة فريدة لمشاركة المبدعين من أكثر من 30 دولة، واكتساب خبرات قيمة من عقول عالمية، تقود صناعة الإعلان والإبداع والتسويق، وجاء ترشيح أسماء في منتصف نوفمبر 2024، ضمن قائمة مختارة من سبعة طلاب من قبل البروفيسورة المشرفة في الجامعة، الدكتورة دينا فاعور، تقديراً لتميزها الأكاديمي والإبداعي، وفي نهاية الشهر نفسه

تسلمت الشركة المعنية، الممثل الرسمي لمهرجان «كان» في دولة الإمارات، ترشيحها رسمياً لبدء إجراءات المفاضلة، واجتازت أسماء المرحلة الأولى من التقييم، وتلقت دعوة لإجراء مقابلة عبر الإنترنت في منتصف ديسمبر، أعقبتها نتائج إيجابية في نهاية الشهر، حيث تم اختيارها ضمن أفضل خمسة مرشحين في المرحلة قبل الأخيرة.

مهام نهائية

ومع بداية عام 2025، واصلت أسماء تألقها، حيث سلمت في منتصف يناير الفيديو المطلوب كجزء من المهام النهائية، ليُعلن في نهاية الشهر عن اختيارها ضمن الثلاثة الأوائل الذين تم ترشيح أسمائهم للجنة الدولية في مهرجان «كان ليونز الدولي للإبداع 2025».

وفي منتصف مارس جاء الإعلان الرسمي، حيث تم اختيارها لتمثيل دولة الإمارات في أحد أبرز المحافل الفنية العالمية، وتم ترشيحها من بين 18 طالباً تقدّموا من مختلف جامعات الدولة، لتكون واحدة من ثلاثة فقط تأهلوا إلى النهائيات، وتنال شرف تمثيل الوطن.

شغف منذ الطفولة

وقالت نوبندي: «بدأ شغفي بالفنون والتصميم منذ الطفولة، وكنت دائماً أجد متعة كبيرة في رسم الشخصيات، وتصميم الملصقات والبطاقات، وتنسيق الألوان، ومع مرور السنوات تطور هذا الشغف وتحول إلى طموح مهني، فاخترت دراسة التصميم الغرافيكي في الجامعة الأميركية في دبي، حيث وجدت البيئة المثالية لصقل موهبتي والانطلاق نحو آفاق احترافية».

تمثيل الوطن عالمياً

وأكدت أسماء أن لحظة إعلان اختيارها لتمثيل دولة الإمارات كانت مفعمة بالمشاعر قائلة: «شعرت بفخر كبير ومسؤولية مضاعفة، وأن تكون صوتاً ووجهاً للإبداع الإماراتي في محفل دولي بهذا الحجم، فهذا ليس أمراً عابراً، بل تكليف يتطلب الجدية والعطاء»، وأضافت: «أكاديمية روجر هاتشويل ليست مجرد تدريب، بل تجربة تعليمية مكثفة تشارك فيها نخبة من طلاب العالم، ليتعلموا من كبرى العلامات التجارية العالمية وقادة الصناعة، وأنا متحمسة جداً لتبادل الأفكار، واكتشاف مدارس فكرية جديدة في التصميم والإعلان».

أدوات

وحول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التصميم، أوضحت نوبندي: «أؤمن بأهمية مواكبة التكنولوجيا والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة العمل وتسريع الإنجاز، لكنها بالنسبة لي تبقى أدوات مساعدة فقط ولا أعتمد عليها بشكل كامل، لأن جوهر التصميم الحقيقي ينبع من الإحساس والابتكار، والرسالة الإنسانية خلف كل عمل بصري»، وتابعت: «الذكاء الاصطناعي قد يقترح حلولاً ذكية، لكنه لا يستطيع ترجمة الهوية الثقافية أو العمق العاطفي الذي ينقله المصمم البشري، لذلك أحرص دائماً على توظيف هذه الأدوات بحكمة، مع الحفاظ على بصمتي الإبداعية الخاصة».

التنافس القوي

وأفادت نوبندي بأن أبرز التحديات التي واجهتها هو التنافس القوي، فقد تم اختيارها من بين 18 طالباً موهوباً من مختلف جامعات الدولة، كما أن تقديم ملف إبداعي متميز يتماشى مع معايير لجنة تحكيم دولية، تطلب منها وقتاً وجهداً كبيرين، لكن الإصرار والاستفادة من كل ملاحظة، والمرونة في التفكير عوامل ساعدتها على الوصول.

تطلعات مستقبلية

وعن طموحاتها المستقبلية قالت: «أتطلع للعمل في مؤسسات إبداعية عالمية، وأن أشارك في حملات تسويقية مؤثرة ومبتكرة، كما أطمح إلى تأسيس منصة إبداعية خاصة بي تُمكّن الشباب من التعبير عن أفكارهم بصرياً، وتُشجع التبادل الثقافي عبر التصميم».

واختتمت أسماء حديثها برسالة للشباب: «آمنوا بأحلامكم واعملوا على تطويرها ولا تخافوا من التحديات، فكل خطوة صعبة تقربكم أكثر نحو ما تستحقون».

أسماء نوبندي:

. أقول للشباب: آمنوا بأحلامكم ولا تخافوا من التحديات.

. الذكاء الاصطناعي مجرد أداة، والتصميم ينبع من الإبداع البشري.