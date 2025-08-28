الطقس المتوقع غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:38والمد الثاني عند الساعة 05:00 والجزر الأول عند 09:55 والجزر الثاني عند الساعة 23:10.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:21 والمد الثاني عند الساعة 02:10 والجزر الأول عند الساعة 19:21 والجزر الثاني عند الساعة 06:52.