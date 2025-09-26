«شرطة دبي» تحذّر من خطورة الوقوف وسط الطريق

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر الوقوف في وسط الطريق نتيجة عطل في المركبة، أو نفاد الوقود، أو تعطل إطارات المركبة، مشيرةً إلى أنه يتوجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل أو قيادتها، مشيرةً إلى أن قيمة مخالفة الوقوف وسط الطريق تبلغ 1000 درهم و6 نقاط مرورية، وتطبيق المادة (98) وهي عرقلة حركة السير البالغة قيمتها 500 درهم.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، إن الوقوف وسط الطريق يُعد من أخطر المخالفات التي تنتج عنها حوادث بليغة، وتسفر عنها وفيات.

جاء ذلك عقب إصابة شخص في حادث اصطدام بين دراجة نارية وشاحنة وقع صباح أمس الأول، على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه الشارقة، وذلك نتيجة توقف شاحنة بشكل مفاجئ في وسط الطريق بسبب عطل فني، مما تسبّب في اصطدام الدراجة بها من الخلف، وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة بإصابات بليغة، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.