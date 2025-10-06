سيف بن زايد وخليفة بن طحنون يعزيان في وفاة وديمة حمد مبارك المنصوري

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، واجب العزاء بوفاة المرحومة بإذن الله وديمة حمد مبارك المنصوري، والدة سيف ومحمد وسالم وسعيد ومبارك المنصوري.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس القرم بأبوظبي، عن خالص عزائه وصادق مواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة والدة محمد علي عفصان المنصوري.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس القرم في أبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.