قرقاش: السلام الحلم الأكبر لأهل غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن السلام الحلم الأكبر لأهل غزة بعد عامين من الألم والمعاناة وسنوات من الظلم والقهر، مشيراً إلى أنه آن الأوان لأن تسكت المدافع وتعلو أصوات العقل.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «بعد عامين من الألم والمعاناة، وسنوات من الظلم والقهر والتهميش، يبقى السلام الحلم الأكبر لأهل غزة، سلامٌ يُعيد الحياة للأطفال، والأمل للأمهات، والسكينة لأرض أنهكتها الحروب». 
وأضاف: «آن الأوان أن تسكت المدافع وتعلو أصوات الرحمة والعقل، وآن الأوان لأفقٍ سياسي يتجاوز تضميد الجراح نحو حلٍ دائمٍ يقوم على الحق والعدالة والكرامة لفلسطين».

