ريم الهاشمي تترأس وفد دولة الإمارات في زيارة رسمية إلى أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والمبعوثة الخاصة لوزير الخارجية إلى أوكرانيا، وفد دولة الإمارات رفيع المستوى الذي قام بزيارة رسمية إلى جمهورية أوكرانيا، هدفت إلى تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والإنساني، بما يجسّد النهج الشامل لدولة الإمارات في دعم استقرار أوكرانيا وتعافيها وتنميتها على المدى الطويل.

والتقت معاليها خلال الزيارة فخامة فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، حيث نقلت إليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ومنح فخامته معالي الهاشمي، وسام الأميرة أولغا من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة المدنية في أوكرانيا، تقديراً لإسهامات دولة الإمارات في دعم الشعب الأوكراني وتعاونها الإنساني البناء.

وخلال الزيارة، عقدت معالي الهاشمي عدة اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين الأوكرانيين، من بينهم أندري يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، وأندري سيبيها، وزير الخارجية، وأوليكسي سوبوليف، وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة، ودينيس شميهال، وزير الدفاع.

وتركّزت المباحثات على تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والبنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الاستراتيجية، إلى جانب دعم مصادقة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) الموقعة في فبراير 2025 وتنفيذها.

وجدّدت معاليها، خلال اللقاءات، تأكيد التزام دولة الإمارات بدعم الاستقرار الإقليمي والدبلوماسية الإنسانية، مشيرةً إلى الدور المستمر الذي تضطلع به الدولة في تيسير عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين، والتي أسفرت حتى الآن عن تنفيذ 17 عملية تبادل أُفرج خلالها عن 4641 أسيراً من الطرفين.

كما شدّدت معاليها على مواصلة جهود دولة الإمارات في تعزيز الحوار وبناء الثقة ودعم مسارات السلام.

وعلى الصعيد الإنساني، التقت معاليها خلال الزيارة السيدة الأولى أولينا زيلينسكا، وأعلنت عن حزمة دعم بقيمة 5 ملايين دولار من خلال مؤسسة أولينا زيلينسكا، لتمويل مراكز الدعم النفسي والاجتماعي، وبرامج المدارس الآمنة، ومبادرات رعاية الأُسر الحاضنة.

كما قامت معاليها بزيارة أحد المنازل التي ترعاها دولة الإمارات للأسر الحاضنة، حيث التقت الأطفال والعائلات المستفيدة، بما يعكس الأثر الإنساني المباشر لهذه المشاريع.

ومنذ اندلاع الأزمة، قدّمت دولة الإمارات برامج مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، تضمّنت منازل للأسر الحاضنة، وإمدادات إغاثية، وسيارات إسعاف، ومولدات كهربائية، وخدمات أساسية استفاد منها أكثر من 1.2 مليون شخص، وذلك في إطار دعم دولة الإمارات الإنساني واستجابتها العاجلة، بما يسهم في تعزيز جهود التعافي والتنمية طويلة المدى.

وتُجسّد زيارة معالي الهاشمي رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية طويلة المدى تجاه شراكتها مع أوكرانيا، القائمة على دمج الاستثمار الاقتصادي والتعاون مع القطاع الخاص والدعم الإنساني، باعتبارها ركائز متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة والتعافي والسلام الدائم. وضمَّ الوفد المرافق كلًّا من سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى أوكرانيا، وسلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال، بما يُجسّد التزام دولة الإمارات بتوسيع نطاق تعاونها الاستراتيجي وترسيخه.