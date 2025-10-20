حميد بن راشد: فوز مصفوت بلقب أفضل قرية سياحية بالعالم يؤكّد ريادة عجمان في السياحة المستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وفداً من دائرة التنمية السياحية في عجمان، بمناسبة فوز مصفوت بلقب أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025.

وأكّد سموه أنّ هذا التتويج يعتبر إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى سجل دولة الإمارات عموماً، وعجمان خصوصاً في القطاع السياحي، ويعزّز مكانة الإمارة على خريطة السياحة الدولية المستدامة، لا سيما الريفية مع الحفاظ على هويتها الثقافية.

وقال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي: «إنّ هذا الإنجاز يشكّل مصدر فخر لنا، ويُجسّد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في دعم القطاع السياحي، وتعزيز دوره محرّكاً ودافعاً للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام».

وأشار سموه، إلى أنّ دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بثبات في تعزيز استدامة وتنافسية القطاع السياحي، وترسيخ دوره الحيوي أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني بمشاريع نوعية توازن بين التنمية وحماية البيئة.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان، على جهود دائرة التنمية السياحية في عجمان وفرق عملها، لما بذلوه من عمل دؤوب للارتقاء بالقطاع السياحي في الإمارة، ما أسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز، مشيداً سموه في الوقت ذاته بجهود أهالي مصفوت الكرام لدورهم في الحفاظ على تراث الإمارة الطبيعي والثقافي، وإبراز مقوماتها السياحية الفريدة للعالم.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كانت مصفوت قد فازت بجائزة أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025، من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بعد منافسة قوية مع 270 قرية من 65 دولة حول العالم، لتحقق بذلك إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف لقطاع دولة الإمارات السياحي.

واستوفت مصفوت شروط التقديم والتقييم الخاصة بالجائزة، كقرية ذات كثافة سكانية منخفضة، تحتضن أنشطة تقليدية مثل الزراعة، مع الحفاظ على قيم مجتمعية متجذّرة، إذ يُعد هذا الفوز شهادة على نجاح القرية في تعزيز مواردها الثقافية والطبيعية، وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية، وتطوير بنية تحتية متكاملة تدعم السياحة وتضمن سلامة الزوار والسكان.

يشار إلى أنّ مصفوت إحدى الوجهات الطبيعية البارزة في دولة الإمارات، لما تتميز به من طبيعة خلّابة وموقع جغرافي فريد، وأراضٍ زراعية خصبة ومناخ معتدل صيفاً ومنخفض الرطوبة، فضلاً عن وديانها وسدودها المستدامة التي جعلت منها نموذجاً فريداً للتنمية الريفية المستدامة.

تُعد «جائزة أفضل قرية سياحية بالعالم» من أبرز المبادرات العالمية التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة عام 2021، وتهدف إلى تكريم القرى النموذجية في السياحة الريفية المستدامة عبر الحفاظ على الأصول الثقافية والطبيعية وتعزيز القيم المجتمعية وأساليب الحياة التقليدية.