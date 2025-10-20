اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن راشد: تحديات النقل تتزايد مع سرعة نمو دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن تحديات النقل تتزايد مع سرعة النمو الاستثنائية لمدينة دبي.
وأوضح سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «قبل عشرين عاماً أسسنا هيئة الطرق والمواصلات بدبي.. استثمرنا في البنية التحتية للطرق ما يزيد على 175 مليار درهم خلالها.. واستثمرنا في بناء فريق عمل.. واستثمرنا في بناء معارف وخبرات لا تقدر بثمن في بناء وإدارة مشاريعنا في البنية التحتية». 
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «اليوم نحن فخورين بفريق العمل.. ونقول لهم المهمة لم تنته.. والمسؤولية تضاعفت.. وتحديات النقل تتزايد مع سرعة النمو الاستثنائية للمدينة.. والقادم أهم من السابق.. لأن استمرار زخم التنمية يرتبط بانسيابية حركة البشر.. ولا تهاون في هذا الملف الحيوي في مسيرتنا التنموية».

