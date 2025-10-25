حكومتا الإمارات وكردستان العراق تنظمان منتدى التبادل المعرفي الحكومي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظّمت حكومتا دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، منتدى التبادل المعرفي الحكومي، في مبادرة هادفة لتوفير منصة للتعاون الثنائي في العمل الحكومي، وتعزيز الشراكة الإيجابية وتوسيع مجالات التبادل المعرفي، لتطوير أفكار وحلول مبتكرة تدعم تنفيذ مشاريع تحولية كبرى في القطاعات الحكومية الحيوية ذات الأولوية في إقليم كردستان العراق، فيما التقى معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وفد حكومة الإمارات لبحث آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين.

وشهدت فعاليات المنتدى، إطلاق سلسلة مبادرات ومشاريع كبرى مشتركة، مستلهمة من التجارب الإماراتية في تطوير القطاعات الحيوية في الحكومة والمجتمع، شملت إطلاق نظام إدارة الأداء الحكومي لحكومة إقليم كردستان، ومبادرة مبرمجي كردستان، وبرنامج أرين مسرور بارزاني للقيادات.

ويجسّد تنظيم المنتدى توجيهات قيادة دولة الإمارات بتعزيز الشراكة من خلال تبادل الخبرات، وتطوير مجالات العمل والأداء الحكومي، وتنمية ممارسات الأداء والتميّز المؤسسي، بما يُعزز القطاعين الحكومي والخاص، ويعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين، ويحقق مصالحهما المشتركة، وتطلعاتهما إلى التقدم والازدهار.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الشراكة الثنائية في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة إقليم كردستان العراق، تعكس حرص حكومة دولة الإمارات على مشاركة تجربتها الريادية المتقدمة في العمل الحكومي مع حكومات المنطقة والعالم عموماً، مما يترجم توجيهات قيادة الإمارات، ويمثل نهجاً ثابتاً في توجهات الحكومة، يرتكز على محورية التعاون وتبادل الخبرات في دعم جهود تسريع التنمية، وتعزيز الجاهزية والمرونة الحكومية.

وأضاف: أن التطور الإيجابي المتنامي للشراكة الثنائية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، التي شهدت من خلال منتدى التبادل المعرفي إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة في مجالات البرمجة وبناء القيادات وتطوير منظومة متابعة الأداء، يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين، والرؤى المشتركة، وحرصهما على مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة الهادف إلى تطوير الإدارة الحكومية، والوصول بها إلى نموذج مستقبلي متطور.

من جهته، أشاد معالي مسرور بارزاني، بالشراكة الإيجابية مع حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث والعمل الحكومي، مؤكداً أن الشراكة بين حكومتي الإقليم ودولة الإمارات، تمثل نموذجاً متقدماً في التعاون المؤسسي وبناء القدرات الحكومية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة أثمرت إطلاق مشاريع استراتيجية نوعية تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي. ضم وفد الإمارات المشارك في المنتدى كلاً من: عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وعدد من المسؤولين.

كما شارك في فعاليات المنتدى عدد من كبار المسؤولين في حكومة إقليم كردستان العراق.

كما تم خلال فعاليات المنتدى، الإعلان عن إطلاق برنامج أرين مسرور بارزاني للقيادات، في مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى تمكين جيل جديد من القيادات أصحاب الرؤية، القادرين على صناعة مستقبل حكوماتهم .

وغطت حوارات المنتدى تسعة محاور رئيسة شملت، التغير المناخي، والأداء والاستراتيجية، واستشراف المستقبل، والخدمات الحكومية، والصحة، والاقتصاد والاستثمار، وبناء القدرات، والخدمات اللوجستية، وقطاع الطيران.

وتناول المنتدى سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التحديث الحكومي والتنمية المستدامة.

أكد عبد الله ناصر لوتاه، في كلمة خلال أعمال المنتدى، أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز المعرفة الحكومية، وإحداث نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية في مجالات العمل الحكومي بين البلدين الصديقين، ويمثل فرصة لاستعراض إنجازات الشراكة وآفاقها المستقبلية، وسُبل توسيعها، بما يعزّز أثرها وانعكاسها الإيجابي على المجتمع.

وشهد معالي مسرور بارزاني إطلاق نظام إدارة الأداء الحكومي لحكومة إقليم كردستان، وهو نظام مركزي لمتابعة الأداء الحكومي مستلهم من نظام إدارة الأداء في حكومة دولة الإمارات، تتم إدارته عبر لوحة رقمية موحدة لعرض ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسة.

وأطلقت حكومتا الإمارات وإقليم كردستان ضمن فعاليات المنتدى، وبحضور أرين بارزاني، رئيس وحدة مجلس التعاون الخليجي في مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان، مبادرة «مُبرمجي كردستان» التي تمثل برنامجاً وطنياً رائداً يهدف إلى تطوير مهارات البرمجة والمهارات الرقمية لدى الشباب في الإقليم، وإعداد جيل جديد قادر على مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا.

ويقدّم البرنامج دورات تدريبية متكاملة، تشمل مجالات من ضمنها البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتطوير التطبيقات، والتعلم الآلي، ويسعى إلى رفع كفاءة الشباب.