محمد بن راشد يعتمد تشكيل مجلس أمناء «حي محمد بن راشد الوقفي» برئاسة مطر الطاير

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل مجلس أمناء «حي محمد بن راشد الوقفي»، برئاسة معالي مطر الطاير، وعضوية كل من سعادة سعيد محمد العطر، والسيد مرويس عزيزي، وسعادة مروان بن غليطة، وسعادة محمد سعيد الشحي، وسعادة راشد علي بن عبود الفلاسي، والسيد مسعود محمد شريف، والدكتور مهدي فردان علي الفردان، والسيد فرهاد مرويس عزيزي، والدكتورة شايسته مرويس عزيزي.

يعتبر مشروع «حي محمد بن راشد الوقفي»، الوجهة الحضرية الرائدة التي تجمع بين السكن العصري والبيئة التجارية والرعاية الصحية والتعليم وفق رؤية متكاملة. ويُعد المشروع، أول حي وقفي في المنطقة، ضمن الاستثمارات الاستراتيجية لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبدعم من شركة «عزيزي للتطوير العقاري»، وتبلغ مساحته الكلية مليوني قدم مربعة، وباستثمارات تصل إلى 4.7 مليار درهم، منها 330 مليون درهم مساهمات من عدد من المستثمرين، وسيتم تخصيص العوائد الاستثمارية لمختلف مرافق الحي السكنية والصحية والتعليمية لاستدامة الخير من خلال توظيفها لدعم التعليم والصحة حول العالم.