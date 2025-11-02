سلطان بن حمدان بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عزان محمد المزروعي

ابوظبي - سيف اليزيد - الظفرة (وام)

حضر الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، حفل استقبال أقامه محمد حمد بن عزان المزروعي، بمناسبة زفاف نجله «عزان» إلى كريمة سيف سعيد بن فارس المزروعي.

وأعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، خلال حضوره حفل الاستقبال الذي أقيم ، أمس، في قاعة «مدينة زايد» بمنطقة الظفرة، عن خالص التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

حضر حفل الاستقبال ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.