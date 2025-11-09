«الموارد البشرية»: 5 متطلبات للعامل لضمان الصحة والسلامة في المواقع

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 5 متطلبات يجب على العامل الالتزام بها، لضمان الصحة والسلامة المنية في مواقع العمل، مؤكدة أن الالتزام بهذه المتطلبات في موقع العمل، واستخدام معدات السلامة ليس مجرد إجراء، بل هو ضرورة للحافظ على سلامة العامل وسلامة الآخرين.

وأشارت إلى أنه يتوجب على العامل ارتداء كل من الخوذة والسترة، والحذاء المخصّص للعمل، والنظارات الواقية، والسدادات أو أغطية الأذن المانعة للضجيج، وذلك ضمن منظومة متكاملة لضمان الصحة والسلامة المهنية ﺑما يتوافق والمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وتنص التشريعات على حزمة من التدابير الوقائية التي يتوجب توافرها في مكان العمل والسكنات العمالية.

تحرص الوزارة على توفير إرشادات السلامة المهنية والتوعية بمتطلبات السلامة وحقوق العمال لجميع المنشآت، عن طريق قنواتها المتعددة والتعامل مع الملاحظات والاقتراحات بجدية ورصد المستجدات الواردة من المتعاملين.

وأكدت الوزارة اهتمام دولة الإمارات بكل ما يوفر بيئة عمل جاذبة وملائمة للعمال، ويظهر هذا الاهتمام في توفير بيئة عمل جاذبة وملائمة للعمال في ريادتها باتخاذ الإجراءات وسن التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والسكن العمالي.

وقالت: «تعتبر الصحة والسلامة المهنية من أولويات عمل الوزارة التي لا تتهاون في تطبيق القانون مع أي تجاوزات في هذا الجانب، فضلاً عن إطلاق نظام حماية الأجور، وما يتضمنه من اشتراطات وضوابط رقابية، تضمن حفظ حقوق العمال، وحصولهم على رواتبهم شهرياً».

وأشارت إلى أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية يعزز من تنافسية دولة الإمارات في سوق العمل العالمي، ويضمن كفاءة أعلى بالإنتاج واستقرار للعمالة الماهرة التي تدعم الاقتصاد الإماراتي، وتضمن تحقيق رؤية الوزارة في تنظيم سوق العمل وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية.

وحددت الوزارة 4 وسائل للإبلاغ عن مخالفات الصحة والسلامة المهنية، هي: مركز اتصال الوزارة على الرقم 600590000 وتطبيق الوزارة الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى صفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويلزم دليل الصحة والسلامة المهنية كل صاحب عمل بالتقيد بتوفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات، وغيرها من أدوات العمل.

كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة الموارد البشرية والتوطين في هذا الشأن.

وتلتزم الشركات بوضع تعليمات مفصلة وواضحة في مكان بارز وظاهر من مكان العمل، بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار، التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وطرق الوقاية منها، وكيفية علاج ما يقع من حوادث بسببها، على أن تكون التعليمات باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، وعليه أن يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر.

ويتوجب على صاحب العمل أن يعهد بالإشراف على الإسعافات الأولية لمتخصص في تقديم الإسعافات الطبية، وأن يوفّر بكل صندوق للإسعافات الأولية كافة ما يلزم، وكذلك توفير الوسائل الضرورية لمنع الحريق، وكذلك أجهزة الإطفاء المناسبة للمواد القاﺋمة في المنشأة والمواد المستعملة في الصناعات.

ومن الأمور المهمة اتخاذ الوسائل اللازمة للتأكد وباستمرار من أن الظروف السائدة في أماكن العمل توفر وقاية كافية لصحة وسلامة العمال المشتغلين بالمنشأة، واتخاذ الوسائل العملية المناسبة لمنع أو تقليل أو إزالة الأخطار الصحية في أماكن العمل.

احتياطات

شدد الدليل على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من أخطار السقوط أو الأشياء الساقطة والشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة أو المواد السائلة الكاوية أو الساخنة أو المواد الملتهبة أو المتفجرة أو أي مواد أخرى ذات تأثير ضار، وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار الغازات المضغوطة والكهرباء.

وتلتزم الشركات بموجب الدليل، بتعليق لافتات إرشادية في مكان الآلات أو مكان العمليات المختلفة يُبين بها نوع التعليمات الفنية الضرورية باللغة العربية، وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء.