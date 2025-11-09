«كالدس» تستعرض حلولها الدفاعية المتقدمة بمعرض الدفاع والأمن 2025 في بانكوك

ابوظبي - سيف اليزيد - بانكوك (وام)

تشارك مجموعة كالدس القابضة في معرض الدفاع والأمن (Defense & Security 2025) الذي يُقام في العاصمة التايلاندية بانكوك ويستمر حتى الـ13 من نوفمبر الجاري، وذلك ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تُعد هذه المشاركة محطة مهمة ضمن سلسلة المشاركات الدولية للمجموعة، وتهدف إلى استعراض أحدث منظوماتها الدفاعية المتكاملة ومنتجاتها الجوية والبرية المتقدمة، إلى جانب تعزيز حضور الصناعات الوطنية في الأسواق الآسيوية، وتوسيع آفاق التعاون والشراكة في قطاع الدفاع والأمن الإقليمي.

تُبرز مجموعة كالدس خلال مشاركتها في المعرض نخبة من منتجاتها وتقنياتها الدفاعية الرائدة التي تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها بالكامل في دولة الإمارات ضمن قطاعاتها الثلاثة المتكاملة: قطاع الأنظمة البرية، وقطاع الطيران، وقطاع الأنظمة الدفاعية والصواريخ.

منتجات وتقنيات دفاعية متطورة

تستعرض المجموعة مركبة القتال المدرعة متعددة المهام رباعية الدفع (MATV) مزودة بمنصة إطلاق صواريخ «الحداه» (AlHeda)، بالإضافة إلى نماذج عن طائرة الهجوم الخفيفة «بدر-250» (B-250) وطائرة التدريب الأساسي B-250T، ومركبة «الوحش» ثمانية الدفع، والمركبة القتالية المدرعة ثمانية الدفع (LIFV001)، ومركبة «الوشق» لمهام الاستطلاع ودوريات الحدود وحماية المنشآت الحيوية، ومنظومة قاذفة الصواريخ «برق» (Barq) وناقلة الجنود المدرعة متعددة المهام (MCAV005)، الأمر الذي يعكس التزام المجموعة بالإنتاج الوطني، ويظهر نضج قدراتها في مجال البحث والتطوير، ويعكس مدى التطور الذي بلغته الصناعات الدفاعية الإماراتية في مجالات التصميم والهندسة والابتكار والتكامل الصناعي.

حضور دولي

قال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة: «تأتي مشاركتنا في معرض الدفاع والأمن 2025 في إطار التزامنا الراسخ بتوسيع حضور الصناعات الدفاعية الإماراتية في الأسواق الدولية، وتعزيز التعاون مع شركائنا في آسيا والعالم، بما يسهم في دعم أهدافنا في بناء قاعدة صناعية دفاعية مستدامة ومستقلة، انطلاقاً من استراتيجية الدولة في هذا المجال».

وأضاف: «يمثّل المعرض منصة استراتيجية لعرض أحدث تقنياتنا وأنظمتنا المتكاملة، وإبراز ما وصلت إليه قدرات مجموعة كالدس من تميّز وابتكار في التصنيع الدفاعي القائم على الكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة. ونحرص من خلال هذه المشاركة على فتح قنوات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، وتقديم حلولنا المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركاء الإقليميين. نواصل في كالدس الاستثمار في البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، وتوطين المعرفة، انطلاقاً من رؤيتنا في أن تكون المجموعة رمزاً للصناعات الدفاعية المتكاملة في دولة الإمارات، بما يعكس الثقة المتنامية بمنتجاتنا في الأسواق العالمية، ويعزز مكانة قطاع الصناعات الدفاعية الإماراتية كمركز صناعي متقدم وموثوق في مجال الدفاع والأمن».

استراتيجية توسعية

تأتي مشاركة كالدس القابضة في معرض الدفاع والأمن 2025 في بانكوك ضمن استراتيجيتها التوسعية في الأسواق الآسيوية، التي تشهد نمواً متسارعاً في الطلب على الحلول الدفاعية المتكاملة والمستدامة. وتسعى المجموعة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز شراكاتها الإقليمية، واستكشاف فرص التعاون الصناعي والتقني، بما يعزّز حضور الصناعات الدفاعية الإماراتية كخيار موثوق في مجالات الابتكار والتطوير والإنتاج المشترك.