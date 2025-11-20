اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن راشد: عمان منا ونحن منهم.. أدام الله عزهم ومجدهم

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والشعب العماني الشقيق بمناسبة يومهم الوطني المجيد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "نبارك للشعب العماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله يومهم الوطني المجيد.. ونبارك لهم مسيرة النهضة العمانية المتسارعة.. عمان منا ونحن منهم.. نسأل الله أن يديم عزهم ومجدهم.. وأن يديم المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين".

