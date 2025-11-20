إطلاق الدورة الرابعة من جائزة «نافس»..157 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبدالرؤوف (دبي)

أطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الدورة الرابعة من «جائزة نافس» لعام 2025–2026.

كما أعلن المجلس، في مؤتمر صحفي اليوم في مركز المعارض باكسبو دبي، عن ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، من 29 ألفاً إلى أكثر من 157 ألف مواطن، بنمو قياسي تجاوز 437% خلال 4 سنوات فقط.

وأشار غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في النسخة الثانية من ملتقى نافس، إلى اتساع عدد منشآت القطاع الخاص، الذي يعمل فيها المواطنون، من 7000 منشأة إلى أكثر من 30,000 منشأة.

وكشف أن نافس حقق تقدماً ملحوظاً في تحقيق مستهدفات البرنامج بنسبة 92%، وهي نسبة تُجسّد نجاح «نافس» في بلوغ أهدافه وتحويل رؤيته إلى واقع ملموس.

ولفت إلى ارتفع معدل جذب القطاع الخاص للخريجين من 15% إلى 58%، وهو ما يعني أن 6 من كل 10 خريجين يبدأون اليوم مسيرتهم المهنية في القطاع الخاص.

وقال: «هذا دليل واضح على الثقة التي رسّخها «نافس» في نفوس أبناء وبنات الوطن».

وأضاف: «وتزامن هذا التحول مع ارتفاع كبير في عدد المواطنين المسجلين في القطاع الخاص، لدى هيئة وصناديق المعاشات بنسبة 245% خلال الفترة بين 2022 و2025».

ولفت إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من برنامج نافس أكثر من 132 ألف مواطن مستفيد، مشيراً إلى أنه يصرف لـ24ألف طفل من أبناء المستفيدين (علاوة الأبناء).

وقال: ما حققه «نافس» من إنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم سط صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام قيادتنا الرشيدة بملف التوطين.

وثمّن المتابعة الحثيثة والمستمرة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إيماناً بأن هذا الملف يُمثّلُ أولويةً وطنية ومحوراً استراتيجياً بالغ الأهمية.