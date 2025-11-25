مهرجان الشيخ زايد يجمع بين الثقافة والترفيه من خلال تجارب عالمية فريدة

ابوظبي - سيف اليزيد - يواصل مهرجان الشيخ زايد 2025 - 2026 ترسيخ مكانته منصة ثقافية وترفيهية متكاملة تجمع بين التراث والابتكار، من خلال سلسلة من التجارب الاستثنائية التي تدمج بين فنون الطهي العالمية وأصالة الضيافة الإماراتية في أجواء نابضة بالحياة، تعكس تنوع الثقافات وثراء المذاقات.

ويشكل ركن المطاعم العالمية في «الوثبة كورتيارد» أحد أبرز محاور المهرجان هذا العام، حيث يجمع تحت سقف واحد تجارب طهي آسيوية، ومحلية، وعربية، وأوروبية، وعالمية تلبّي مختلف الأذواق.

ويضم الركن مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي الراقية التي تقدّم أطباقاً متنوعة تشمل المأكولات الإيطالية الشهيرة، والوجبات الآسيوية السريعة، والمشويات الشرقية، إضافة إلى الأطباق الإماراتية التراثية والحلويات العالمية.

ويعد الركن وجهة مثالية للعائلات، ومحبي المذاقات الجديدة، إذ يوفر خيارات متعددة من الأطعمة الصحية والخفيفة والوجبات المتكاملة في أجواء راقية تراعي أعلى معايير التنظيم والسلامة، ما يجعل تجربة تناول الطعام جزءاً من رحلة ثقافية وترفيهية متكاملة داخل المهرجان.

أما سوق الوثبة العائم «سيام برادايس» فيقدّم تجربة فريدة من نوعها تجمع بين روعة الإطلالة المائية وتنوّع النكهات العالمية، في مشهد مستوحى من الأسواق العائمة الآسيوية الشهيرة.

ويتيح السوق لزواره تذوق أطباق من المطبخ التايلاندي، الياباني، الفلبيني، والكوري، إلى جانب الأكلات العربية والعالمية في أجواء نابضة بالحيوية.

ويُعد السوق إحدى أبرز الإضافات في هذا الموسم، إذ يجمع بين الذوق الرفيع والمشهد الجمالي، ليقدّم تجربة غير تقليدية تعبّر عن روح المهرجان المنفتحة على الثقافات كافة.

وفي إطار سعي المهرجان لتقديم مفاهيم مبتكرة تجمع بين الترفيه والدهشة، يقدّم المطعم الطائر تجربة فريدة تتيح للزوار تناول وجباتهم على ارتفاع يُطلّ على موقع المهرجان بأكمله.

وتمثل هذه التجربة نقلة نوعية في مفهوم الضيافة، حيث تمتزج المتعة البصرية بمذاق الأطباق العالمية في أجواء آمنة تضمن للزوار تجربة لا تُنسى.

وتجسد هذه الفعاليات رؤية مهرجان الشيخ زايد في الجمع بين الثقافة والترفيه والتراث والابتكار، ضمن منظومة واحدة تعبّر عن هوية الإمارات جسراً حضارياً يربط بين الشعوب والثقافات.