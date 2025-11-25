محمد بن راشد: نعتزم تحميل سفينة كاملة إلى غزة بأكثر من 10 ملايين وجبة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مبادرات محمد بن راشد العالمية تعتزم تجهيز 10 ملايين وجبة إغاثية إلى غزة بالتعاون مع حملة «الفارس الشهم 3».

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: «تعتزم مبادرات محمد بن راشد العالمية تجهيز 10 ملايين وجبة لإغاثة إخوتنا في غزة، بالتعاون مع حملة "الفارس الشهم 3". نعتزم تحميل سفينة كاملة بأكثر من 10 ملايين وجبة خلال الأيام القادمة. نبحث عن متطوعين عبر الموقع http://MBRship.ae. نريد إرسال رسائل محبّة وتعاضد وتضامن لإخوتنا في غزة من المواطنين والمقيمين عبر هذه الحملة الإنسانية».

وأضاف سموه: «وقفتنا مع إخوتنا مستمرة.. أكثر من 40% من مساعدات العالم لغزة خلال العامين الماضيين كانت من دولة الإمارات وحدها.. ولن تتوقف.. بل ستستمر وتزيد بتوفيق الله وبمتابعة وحرص رئيس الدولة، حفظه الله، وجميع أهل الخير في بلادنا».

