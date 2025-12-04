تنبيه من "الأرصاد"

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحذر بسبب تشكل الضباب على بعض المناطق في الدولة، صباح اليوم الخميس.

وأوضح عبر حسابه في منصة إكس أماكن تشكل الضباب المتوقع والضباب الخفيف، كما أشار إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

وكشف المركز الوطني للأرصاد أن تشكل الضباب، يستمر حتى الساعة 10:00 من صباح اليوم الخميس.

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae)