اخبار الخليج / اخبار الإمارات

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً

0 نشر
0 تبليغ

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية الغربية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                         الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                         30 19 75 30

دبي                             31 21 80 20

الشارقة                         31 18 75 20

عجمان                         29 22 80 25

أم القيوين                       30 18 85 30

رأس الخيمة                   31 18 75 20

الفجيرة                         27 21 80 45

العـين                           30 18 80 20

ليوا                              30 15 90 30

الرويس                         28 17 90 40

السلع                            29 17 90 45

دلـمـا                            28 22 80 40

طنب الكبرى / الصغرى    28 24 85 35

أبو موسى                     28 24 80 40.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا