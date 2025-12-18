رئيس الدولة: أهنئ أخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في منشور على حساب سموه على منصة "إكس":" أهنئ أخي الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، داعياً الله تعالى أن يديم على قطر الفرحة والعزة والازدهار".

وأضاف سموه:"مناسبة نجدد فيها الاعتزاز بروابط التاريخ المشترك والأخوة الراسخة، ونتطلع إلى مستقبل تتسع فيه آفاق التعاون فيما بيننا لما فيه الخير والنماء للبلدين والشعبين والمنطقة".

