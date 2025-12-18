توقعات حالة الطقس خلال اليوم في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في الدولة خلال اليوم الخميس.

ودعا الأرصاد إلى توخي الحذر حيث أشار إلى توقعاته بهبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، خاصة مع وجود السحب، والبحر مضطرب الموج أحياناً في بحر عمان ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في العمق وذلك من الساعة 08:00 إلى الساعة 22:00 اليوم. وفق حسابه الرسمي على منصة إكس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غير مستقر وغائم جزئياً إلى غائم تتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد وحبات البرد على مناطق محدودة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.