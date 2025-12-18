شرطة دبي: 22 نقطة تمركز للتعامل مع التقلبات الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، جاهزية فرق البحث والإنقاذ للتعامل مع حالات الطوارئ خلال التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وذلك من خلال التواجد في 22 نقطة تمركز برية وبحرية على مستوى إمارة دبي.

وأوضح الحمادي أن فرق الإنقاذ البرية تتواجد في 13 نقطة تمركز موزعة على مختلف مناطق الإمارة، من بينها منطقة حتا، فيما تتواجد فرق الإنقاذ البحرية في 9 نقاط تمركز على امتداد السواحل، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع أي حالة طارئة.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ البرية مزودة بكافة الشاحنات والدوريات التخصصية ذات الدفع الرباعي بمختلف أنواعها، إضافة إلى أحدث المعدات والتقنيات الخاصة بعمليات الإنقاذ إلى جانب توفير 120 رافعة بالتعاون مع مزادات الإمارات للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف أن فرق الإنقاذ البحري جاهزة بدورها للتعامل مع مختلف الحوادث على مدار الساعة خلال التقلبات الجوية، حيث تُسير دوريات مستمرة لضمان سرعة الاستجابة في المناطق البحرية والأودية، مشيراً إلى أن هذه الفرق مجهزة بالزوارق التخصصية والدراجات البحرية، ويعمل ضمنها منقذون وضفادع بشرية مدربة للتعامل مع مختلف أنواع الطوارئ.

وحث الحمادي أفراد الجمهور على الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن شرطة دبي ومختلف الجهات الحكومية، داعياً إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع أي حالة طارئة، مع ضرورة وصف الموقع بدقة ووضوح لضمان سرعة الاستجابة، متمنياً للجميع السلامة والأمان.