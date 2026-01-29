نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي يستقبل لانا نسيبة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي ماكسيم بريفو، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لمملكة بلجيكا، في بروكسل، معالي لانا زاكي نسيبة، وزيرة دولة الإمارات لشؤون أوروبا.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا، وبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والشراكة الأوسع بين الجانبين.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الأولوية المشتركة، بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، وآخر المستجدات في اليمن والسودان وأوكرانيا.

كما ناقش الجانبان العلاقات عبر الأطلسي وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والدولي.

وضم وفد دولة الإمارات ريم كتيت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومحمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة بلجيكا.

ومثّل الجانب البلجيكي معالي ثيودورا جنتزيس، الأمين العام ورئيسة مجلس الإدارة، وفرانسوا كورنيه ديلزيوس، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنطوان دلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات.

وأكد اللقاء التزام البلدين بمواصلة الحوار والتعاون دعماً للسلام والأمن والتنمية المستدامة.

