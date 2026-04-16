جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز تعلن عن أعضاء لجنة التحكيم العليا لدورتها الحالية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز عن أعضاء لجنة التحكيم العليا لدورتها الحالية، والتي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين من القطاعين الحكومي والخاص محلياً وعالمياً، في خطوة تسهم في تعزيز مكانة الجائزة كمنصة رائدة لتكريم التميز في العمل الحكومي.

ويواصل برنامج الجائزة تمكين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي من تطوير أدائها في مختلف القطاعات، وتعزيز التكامل والتعاون بين جميع المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال نموذج أبوظبي للأداء والتميز الحكومي، الذي يرتكز على خدمة أفراد المجتمع وتحقيق نتائج ملموسة وأثر إيجابي مباشر، بما يسهم في مواكبة التطلعات المستقبلية والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.

وتعتمد الجائزة منهجية تقييم دقيقة وشاملة، يشارك فيها أكثر من 90 خبيراً محلياً ودولياً لتقييم 37 جهة حكومية و103 مبادرات ضمن فئاتها المختلفة. وللمرة الأولى، تستخدم الجائزة تحليلات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز عملية تكريم التميز الحكومي، فيما تتولى لجنة التحكيم اختيار الفائزين.

ويترأس لجنة التحكيم العليا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وتضم في عضويتها أربعة أعضاء من القيادات الحكومية وقيادات القطاع الخاص والخبراء الدوليين من المجال الأكاديمي وقطاع الأعمال.

وتشمل اللجنة معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعلاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، والدكتورة ماريانا مازوكاتو، أستاذة اقتصاد الابتكار والقيمة العامة في كلية لندن الجامعية، والدكتور أندرياس جاكوبس، عضو مجلس إدارة «جاكوبس القابضة».

وتجمع لجنة تحكيم الجائزة بين خبرات قيادية متميزة في تطوير الأداء الحكومي على مستوى حكومة أبوظبي ومختلف القطاعات، إلى جانب خبرات دولية رائدة في مجالات الابتكار والحوكمة والتحول المؤسسي وخدمة المتعاملين، بالإضافة إلى خبرات أكاديمية في الاقتصاد والابتكار والخدمة العامة، بما يسهم في تكامل الأدوار في اللجنة من خلال رؤى عالمية تدعم مسيرة التنمية وتعزز الأثر المجتمعي.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: تتبنّى حكومة أبوظبي نهج التميز لتحويل الطموحات إلى واقع ملموس يخدم المجتمع، حيث تأتي جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز لتُرسّخ هذا التوجّه، من خلال رفع معايير الأداء بما يتوافق مع أولوياتنا الاستراتيجية، وعلى رأسها طموحنا لأن نكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، فالتكنولوجيا أصبحت محركاً رئيساً ووسيلة فعّالة للارتقاء بكفاءة الخدمات وعملية اتخاذ القرار وتحقيق الأثر الإيجابي على نطاق واسع.

وأضاف معاليه: ينعكس هذا التوجّه في معايير التقييم التي تركّز على القدرات الرقمية والابتكار والاستعداد للمستقبل، وكذلك في آليات التقييم ذاتها، حيث تم توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم عملية التحليل واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، إذ ترسّخ الجائزة معياراً واضحاً يُمكّن الجهات من تبني الوسائل التقنية المتقدمة لتسريع وتيرة التطوير، وتحقيق قيمة حكومية أكبر.

وقال معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: تعكس لجنة تحكيم الجائزة نموذجاً متكاملاً يجمع بين الخبرات في القيادة الحكومية وأداء القطاع الخاص، وأفضل الممارسات العالمية في قياس وتقييم الأداء الحكومي وهذا التكامل يضمن تكريم الجهات والفرق التي تُجسّد قيم الابتكار وتكامل الأدوار، وتسهم في رسم ملامح مستقبل يواكب التطلعات وتؤكد الجائزة أن التميز الحقيقي يُقاس بالأثر الملموس الذي يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، ويرسم معايير جديدة للمستقبل.

وقالت الدكتورة ماريانا مازوكاتو، أستاذة اقتصاد الابتكار والقيمة العامة في كلية لندن الجامعية، والمدير المؤسس لمعهد كلية لندن الجامعية للابتكار والخدمة العامة: تُجسّد جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز نموذجاً رائداً في انتقال الجهات الحكومية من مقاييس الأداء التقليدية إلى جعل القيمة العامة في صميم أولوياتها من خلال دمج معايير الابتكار والاستدامة ضمن إطار التقييم، حيث لا يقتصر التكريم في أبوظبي على الإنجازات المتميزة، بل يتعدى ذلك إلى ترسيخ معايير عالمية لقياس القيمة المستدامة التي تحدث أثراً حقيقياً في حياة أفراد المجتمع.

وأضافت: تتميز تجربة أبوظبي في تعزيز التميز الحكومي بالتزامها بقياس القيمة العامة بشكل شامل، يتجاوز مفاهيم الكفاءة والإنتاجية، ليركز على دور العمل الحكومي في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز رفاهية المجتمع.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز في نسختها الحالية خلال شهر أبريل الحالي.

